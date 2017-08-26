Yayıncılar çalıştayda buluştu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif hakları sisteminin güçlendirilmesine yönelik uluslararası uzmanların yer aldığı yayıncılık çalıştayı yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Sinema Genel Müdürlüğünde, Yunanistan ile Danimarka Konsorsiyumu ile ortaklaşa yürütülen "Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi" başlıklı Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi kapsamında yayıncılık dünyasına yönelik çalıştay düzenlendi.

Güçlü bir telif hakkı sisteminin oluşturulmasının önemi ve bu konuda özel sektörün bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında yapılan çalıştaya, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Telif Hakkı ve Yaratıcı Sektör Telif Hakkı Bölümü Müdür Yardımcısı Dr. Dimiter Gantchev, Uluslararası Yayıncılık ve Politika Danışmanı Jens Bammel ile Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Basın Yayın Birliği Derneği Başkanı Dr. Melike Günyüz ile çok sayıda uzman katıldı.

Çalıştayda, yayıncılıkta yeni iş modelleri, küresel yayıncılık, dijital devrim gibi konular ele alındı.