"Yayıncılığa Yön Verenler" Antalya'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Bilfen Yayın Grubu tarafından düzenlenen 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi "Yayıncılığa Yön Verenler Buluşması" Antalya'da gerçekleştirildi.

Bilfen'den yapılan açıklamada, Bilfen Yayın Grubu tarafından düzenlenen 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi "Yayıncılığa Yön Verenler Buluşması"nın Antalya'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Üç gün süren etkinlik boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayın grubu bayileri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve İngilizce yayınları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Yayın yönetmenleri tarafından değişen müfredat ve yeni uygulamaların paylaşıldığı toplantılarda yeni çıkan yayınları da yakından inceleyen bayiler, okullar açılmadan önce son hazırlıklarını tamamlama fırsatı buldu.

Bilfen Şirketler Grubu Başkan Vekili Fatih Öztürk, "Yayıncılığa Yön Verenler Buluşması"nın açılışında yaptığı konuşmada, bugünden itibaren Bilfen Yayın Grubu adına yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

Bilfen Yayın Grubu'nun güvenle büyümenin ötesine geçtiğini aktaran Öztürk, "Artık biz ve diğerleri var. Bundan sonra yayıncılığa biz yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Bilfen Okullarının 30. yılına girdiğini de anımsatarak, Bilfen'in 1987'de başlayan ve bugüne ulaşan hikayesini bayilerle paylaştı.





-"TEOG sınavlarında yüzde 93 tam isabet"





Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı ise 3 gün süren bu organizasyonun öncesinde aylardır süren çok yoğun bir hazırlık sürecinin olduğunu bildirdi.

Bilfen Yayın Grubu olarak 5 yıldır uygulanan TEOG sınavlarında yüzde 93 tam isabet sorularının olduğu bilgisini veren Yağcı, "Yayın dünyasında çok önemli değişimleri paylaştığımız bu toplantıda, bayilerimiz yoğun katılım gösterdiler ve bizi ilgiyle dinlediler. Bu ilgiden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yağcı, bayilere verilen eğitimlerde yayınlar üzerinde yapılan revizelere de değinerek, "Yeni müfredata uygun yayınlar ile satış ve sevkiyat arasında ihlallere karşı hazırladığımız koruma sistemi güncellemesi ile yeni döneme hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada "Geleceğin Standartları Bugünün Sınıflarında" mottosuyla yola çıkan, eğitim dünyasının son teknoloji ekipmanlarını sunmayı hedefleyen Edu Yapı Eğitim Araç ve Gereçleri AŞ, Bilfen Yayın Grubu ailesinin son üyesi oldu.

Organizasyon sonunda düzenlenen gala gecesinde, çeşitli kategorilerde en çok satış rakamına ulaşan bayilere ödülleri verildi.