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Yayla domatesi dalında kaldı

- Silifke Ziraat Odası Başkanı Doygun: - "Maalesef domates bu sene para etmedi, ürünü eken çiftçilerimiz çok mağdur"

Yayla domatesi dalında kaldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kırsal kesimlere büyük umutlarla diktikleri domateslerini satamayan üreticiler, ürünlerini tarlada bıraktı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, İmamlı Mahallesi'nde domates tarlasını gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylada domatesin, para etmemesi nedeniyle dalında kaldığını söyledi.

Üreticilerin domatesin yüzde 20'lik kısmını hasat ettiğini aktaran Doygun, "Girdi fiyatları çok pahalı. Su, gübre parayla. İlaçları, işçilik var. Çiftçimiz zor durumda. Maalesef domates bu sene para etmedi ve ürünü eken çiftçilerimiz çok mağdur." dedi.

Doygun, ilçe genelinde her yıl 18 bin 500 dönüm arazide yaklaşık 200 bin ton domates üretimi yapıldığını dile getirdi.

İmamlı Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Oğuz da mahallede 90 kişinin 360 dönüm arazide domates üretimi yaptığını ancak ürünlerin dalında kaldığını belirtti.

Domates üreticisi Emin Mücahit Çalışkan ise 30 bin lira masrafla 5 dönümde domates yetiştirdiğini, beklediği satışı yapamadığını kaydetti.






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