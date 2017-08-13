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Yayla şenliğinde keçi kırkma yarışması yapıldı

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Karagöl Yaylası Şenlikleri'nde keçi kırkma yarışması yapıldı. Kumluca İlçesi’ne bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası’nda düzenlenen şenlik, çeşitli...

Yayla şenliğinde keçi kırkma yarışması yapıldı

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Karagöl Yaylası Şenlikleri'nde keçi kırkma yarışması yapıldı.

Kumluca İlçesi’ne bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası’nda düzenlenen şenlik, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında mevlit okundu ve vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Kumluca Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların oluşturduğu gruplar tarafından ilahi ve şiirler okundu.

Daha sonra şenlik alanında, bir yörük kültürü ve geleneği olarak keçi kırkma yarışması yapıldı. Dört yarışmacının katıldığı yarışma sonucunda, en güzel kırkımını yapan Dudu Demir, jüri tarafından birinci seçildi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarışmanın birincisi Demir’e, poşu hediye etti ve birincilik madalyası taktı.

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Anahtar Kelimeler:
Karagöl Yaylası ŞenlikleriKumluca
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