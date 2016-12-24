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Yaylada yetişen hindiler yılbaşı sofralarını süsleyecek

- Van'da Mehmet İşnaz'ın yaylada yetiştirdiği hindiler, yılbaşına az bir süre kala Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden yoğun talep görüyor - İşnaz: - "Doğal ortamda yetişen hindiler, suni yem yerine doğada bulduğu otları yiyor. Bundan dolayı hindiler organik beslenerek, kümeste yetişenlere göre daha lezzetli oluyor"

Yaylada yetişen hindiler yılbaşı sofralarını süsleyecek

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Van'da Mehmet İşnaz'ın yaylada yetiştirdiği hindiler, yılbaşına az bir süre kala pek çok ilden alıcı buluyor.

Gürpınar ilçesinde hayvancılık yapan İşnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda aldığı hindileri yaylada doğal ortamda büyüttüğünü söyledi.

Bu hindileri yılbaşına iki ay kala ilçeye getirerek 70 liradan satışa çıkardığını anlatan İşnaz, geçen ay çoğunluğu il dışına olmak üzere bin 200 hindiyi sattığını kaydetti.

Yılbaşı nedeniyle hindilere özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden ilgi olduğunu belirten İşnaz, şöyle konuştu:

"İlkbahar başlarında hindileri doğal ortamda yetiştirmek için yaylalara gidiyoruz. Doğal ortamda yetişen hindiler, suni yem yerine doğada bulduğu otları yiyor. Bundan dolayı hindiler organik beslenerek, kümeste yetişenlere göre daha lezzetli oluyor. Yaylaya civciv olarak götürdüğüm bin 400 hindiden şuan elimde iki yüz hindi kaldı. Sene boyunca da satışlarım vardı ancak son birkaç günde bayağı arttı. Tanesini 70 liraya sattığım için bazı müşteriler birkaç hindi birden alıyor. Bu gidişle yılbaşına gelmeden elimdeki hindilerin tümünü satarım."

Bu arada Van'ın farklı noktalarında satışa sunulan hindilere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Vatandaşlardan Gani Acar, uzun bir pazarlığın ardından yılbaşı gecesi için hindi aldığını söyledi.

Hindinin yılbaşı sofralarının "olmazsa olmazları" arasında yer aldığını ifade eden Acar, "Hindi alırken aldığımız yeri ve hindinin nasıl yetiştirildiğini öğrenmek lazım. Her yerden hindi alınmaz. Özelikle organik olması lazım.Buradan pazarlığını yapıp aldığım hindi, satıcının söylediği gibi yaylada beslendiğini belli ediyor. Yaylada yetişen hindi doğada yetişen otlardan beslendiği için tadı çok daha lezzetli oluyor." dedi.

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HindiVanYılbaşı
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