GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaylalarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini, bu konuda yasal çerçeveye uyulmasını istediklerini belirtti.

Sarıfakıoğulları, bir restoranda gazetecilerle yaptığı toplantıda, Karadeniz'de yaylaların çok ciddi doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Yaylaların marka değerinin artırılması için herkese görevler düştüğünü kaydeden Sarıfakıoğulları, İl Özel İdaresi ve asayiş birimlerinin buralardaki kaçak yapıların önüne geçmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Kaçak yapılaşmaya göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Buradaki potansiyeli harekete geçirmek için yaylaların kaçak yapılaşmaya kurban gitmemesi gerekiyor. Bu konuda herkesten anlayış bekliyoruz, yasal çerçeveye uyulmasını istiyoruz. Yaylalarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek. Yaylalarımız bozulması, marka değerimizi etkiler." ifadelerini kullandı.

Sarıfakıoğulları, bir gazetecinin, "terör örgütü mensuplarının yayla evlerindeki eşyaları kullanma ihtimaline karşı vatandaşın nasıl davranması gerektiğini" sorması üzerine, "Giresun ölçeğinde tüm güvenlik birimlerimizle gerekli tedbirleri alıyoruz. Ama özellikle yayla evlerinde gereksiz, kullanmadığımız malzemelerin bulundurulmasını istemiyoruz. Bunu daha önce de kolluk kuvvetleri aracılığıyla ifade ettik. Bu konuda gerekli hassasiyeti de bekliyoruz." diye konuştu.