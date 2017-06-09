Yaz Kur'an kurslarında birlik ve beraberlik vurgusu

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - Diyanet İşleri Başkanlığınca, yaz Kur'an kursu öğreticilerinden Kur'an-ı Kerim dersi işlenirken, birlik ve beraberlik konulu ayetlerin mealleri ile okunması, derslerde Hz. Peygamber'in konuyla ilgili hadislerine yer verilmesi istendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının 12 Haziran'da açılacağını belirterek, üç dönem halinde verilecek kursların 18 Ağustos'ta son bulacağını söyledi.

Çocukları ve gençleri "Kur'an Ayında Kur'anla Buluşalım" çağrısıyla kurslara davet ettiklerini bildiren Erbaş, "Yaz Kur'an kursları vasıtasıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'anla tanıştırmayı, evrensel değerleri ve temel dini bilgileri onlara pedagojik ilkeler doğrultusunda sevdirerek öğretmeyi ve dini yaşantılarını sahih dini bilgiyle inşa etmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla Başkanlık olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz Kur'an kursları başlamadan önce bir dizi hazırlık yaptık." dedi.

Hazırlıklar kapsamında ilk olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında Afyon'un Sandıklı ilçesinde "Yaz Kur'an Kursları Koordinatör ve Rehber Öğreticiler Semineri" düzenlediklerini anlatan Erbaş, bu seminere yaz Kur'an kurslarında görev alacak öğreticilere yönelik mahallinde düzenlenecek seminerleri koordine edecek ve bu seminerlerde eğitim verecek 289 personelin katıldığını ifade etti.

Değişen ve gelişen dünya şartları çerçevesinde yaz Kur'an kurslarının amaçları, bu amaçlara hangi ilke ve metotlarla erişilebileceği hususunda kurslarda görev alacak personeli bilgilendirmek amacıyla "Telekonferans (Uzaktan Eğitim) Programı" düzenlediklerini aktaran Erbaş şöyle devam etti:

"Yaz Kur'an kurslarındaki eğitim-öğretimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve eğitim-öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda müftülükleri bilgilendirmek amacıyla 'Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları' hazırladık ve tüm müftülüklerimize ulaştırdık. Uygulama esaslarında, yaz Kur'an kurslarında görev alacak hocalarımızı pedagojik açıdan bilgilendirmek ve motive etmek amacıyla Mahallinde Hizmet İçi Eğitim Seminerleri'nin düzenlenmesi ile öğrencileri öğrenmeye teşvik etmek amacıyla 'Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması' ve 'Dokuz Hafta Dokuz Kitap Yarışmaları'na yer verildi."

- "Vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecek"

Erbaş, yaz Kur'an kurslarında vatan sevgisi, birlik ve beraberlik konularına ağırlık verilmesi, Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken birlik beraberlik konulu ayetlerin mealleri ile birlikte okunması, derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilmesi, ibadetlerin birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılmasının istendiğini söyledi.

Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes gibi etkinliklerle şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarının düzenlenmesinin talep edildiğini dile getiren Erbaş, 15 Temmuz günü öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitleri anma merasiminin düzenlenmesinin istendiğini bildirdi.

- Yoğunlaştırılmış eğitim isteyenlere özel program

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl ilk defa yaz Kur'an kurslarına iki ay devam edemeyecek olan ve bu sebeple bir ay yoğunlaştırılmış eğitim almak isteyenler ile öğreticilerin rehberliğinde daha fazla uygulamalı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik sosyal rehberlik ve etkinlik faaliyetlerini de ihtiva eden yatılı "Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programı" hazırlandığını açıklayan Erbaş, programın 3 Temmuz'da uygulamaya konulmasının planlandığını bildirdi.

Yaz Kur'an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinden vatandaşların haberdar edilmesi amacıyla "Kur'an Ayında Kur'anla Buluşalım" çağrısını ihtiva eden 155 bin afiş basılarak dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Yaz Kur'an kurslarının tanıtımını gerçekleştirmek, kurslara olan ilgiyi artırmak amacıyla öğretici ve öğrencilerin katılımıyla 14 Haziran Çarşamba günü Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı gerçekleştirilecek. Ulusal basının da katılacağı program tüm öğretici ve öğrencilerimizce Diyanet TV'den izlenebilecek." diye konuştu.

"Dinimi Öğreniyorum" kitaplarından bu yıl da 2,5 milyon adet bastırarak tüm kurslara ücretsiz dağıtıldığını ifade eden Erbaş, öğrencilerden dağıtılan bu kitabı kurs bittikten sonra da muhafaza etmeleri ve zaman zaman konuları tekrarlayarak öğrendiklerini unutmamalarını istedi.

Velilere de seslenen Erbaş, şunları kaydetti:

"Burada velilerimizden de önemli bir istirhamımız olacaktır. Hayatı boyunca belki bir ya da iki yaz katılacakları Kur'an kurslarından çocuklarımızı mahrum bırakmayalım. Çocuklarımız 14 yaşını tamamlamadan birkaç yaz, tatilimizden fedakarlık edelim ya da tatilimizi kurs haftalarına denk getirmeyelim. Kurs bittikten sonra daha bir ay kadar zamanımız kalıyor okulların açılmasına. Bir de çocukları camiye gönderdikten sonra hocalarımızla irtibat halinde olalım. Yani öğrenci-veli-hoca işbirliği ile eğitimin daha verimli ve kaliteli olacağı hususunu aklımızdan çıkarmayalım."