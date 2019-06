Yaz makyajında sadelik ön planda

Yaz mevsiminin geldiği bu günlerde duruluğunuzu makyajınızla tamamlamaya ne dersiniz? Sinosha makyaj sanatçısı Memet Can Ağım güzelliğinizi tamamlayacak makyaj önerilerini paylaşıyor…



Soğuk havaların yerini sıcaklara bıraktığı bu günlerde makyaj yapmak zorlaşsa da sezonun trendlerini dikkate alarak güzelliğinizi bütünlemek mümkün. Artık renkli ve canlı tonları günlük yaşantımıza adapte etme zamanı” diyen Sinosha makyaj sanatçısı “Havaların ısınmasıyla birlikte cıvıl cıvıl kıyafetler dolaplarda yerlerini aldı. Bununla birlikte makyaj tonları ve ürünleri de yeniden şekillenmeye başladı. En canlı rujlar, en ince fondötenler, ışıltılı ürünler yeniden bizimle” dedi.



En pratik arkadaşımız “Ruj”



Her mevsim çantamızın vazgeçilmezi olan lipgloss’ların yaz ayında da kurtarıcımız olacağını anlatan Can Ağım “Yaz ayında ağır makyajlardan kaçınmak sizi olduğunuzdan daha rahat hissettirecektir. Lipgloss’lar hem makyajınıza hem de dudaklarınıza taze bir görünüm verecektir. Son zamanlarda benim de sıkça kullandığım Sinosha pastel ton lipgloss’lar makyajınızın vazgeçilmezi olacak. Uçuk pembe allıklar yüzünüze renk katacak” dedi.



Yüzünüz ışıl ışıl olsun



Parlak bir cilt için su bazlı fondötenlerin kullanılabileceğini aktaran Sinosha makyaj sanatçısı “Makyaj bazları da güzelliğinizi sabitleyen en önemli detaylardan. Sinosha makyaj bazları teni pürüzsüzleştiren yapısı ve ışıltı veren formülüyle, makyajınızın tüm gün taze kalmasını sağlayabilir, bu sayede sürekli tazelenmiş hissi yakalayabilirsiniz.”



Amerika, Rusya, Orta Doğu ve Arap Ülkelerinde faaliyet göstermek için tasarlanan Sinosha’nın ürün gamını yakından takip etmek için; https://www.sinosha.com/ adresini inceleyebilir, sinoshabeauty Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Geniş ürün gamı ile yakından tanışmak için ise Next Level Harvey Nichols’ı ziyaret edebilirsiniz…