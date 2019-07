Yaz sıcaklarına doğal çözüm: Botanik kökenli elyaf

Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde giysilerin özellikleri her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.



TENCEL™ Lyocell botanik kökenli elyaf ile üretilen giysiler, nefes alan dokularıyla nemi ve teri kumaşın içerisinde hapsetmeden dışarı atarken cilde hoş bir serinlik ve kuruluk hissi veriyor.



Giysilere esneklik, pürüzsüzlük ve yumuşaklık katan botanik kökenli elyaf, gün boyu doğal konforun keyfini yaşatıyor.



Günümüz modasında iyi hissetmek, en az iyi görünmek kadar değer görüyor. Yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen TENCEL™ Lyocell botanik kökenli elyaf ile üretilen giysiler, ciltte bıraktığı serinlik ve kuruluk hissiyle fiziksel olarak iyi hissettirirken doğaya saygılı üretim süreciyle de kalpleri kazanıyor.



Yaz boyunca serin ve kuru cilt



Sağlık ve konfor açısından yılın her mevsiminde giysilerin özelliklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak özellikle yaz sıcaklarında bu özellikler her zamankinden daha büyük bir önem kazanıyor. Her türlü cilt yapısına uyum sağlayan botanik kökenli TENCEL™ Lyocell elyafların doğal nem yönetimi sayesinde, nem, elyaf tarafından emilerek tekrar havaya bırakılıyor. Vücudun doğal ısı düzenleme mekanizmasını destekleyerek cilde hoş bir serinlik ve kuruluk hissi veren botanik kökenli elyaflar içeren kıyafetler, diğer kıyafetlere göre bakteri oluşumunu daha az elverişli hale getiriyor. Bu da terleme nedeniyle oluşan kokunun ve kıyafetlerdeki izlerin önüne geçiyor. Botanik kökenli elyafın kumaşlara kattığı esneklik, sağlamlık, pürüzsüzlük ve yumuşaklık, kişisel ifadeyi özgürleştirirken sürdürülebilir bir yaşam ve giyim tarzına da olanak tanıyor.



Botanik kökenli elyaf doğaya geri karışıyor



TENCEL™ markalı elyaflar, başta düşük karbon ayak izi olmak üzere çevreye duyarlı üretim süreciyle de, özellikle eco-fashion’ı yaşamının bir parçası haline getiren tüketicilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Kapalı döngü bir üretim ile çevre etkisi minimuma indirilerek üretilen TENCEL™ Lyocell elyaflar, toprakta ve denizde çözünebildiği için doğaya geri karışabiliyor. Elyafın üretiminde kullanılan su ve çözücü maddenin geri kazanımı ise yüzde 99’u buluyor.



Yaz sıcaklarında doğal konforu yaşarken çevreye duyarlı moda anlayışını dikkate alan tüketiciler, satın alacakları kıyafetlerin iç etiketini okuyarak TENCEL™ yazanları tercih edebilir.