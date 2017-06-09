Yaz tatilini

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane'de ilkokul öğrencilerine karne tatili hediyesi olarak 15 Temmuz darbe girişimini konu alan çizgi roman hediye edildi.

Kelkit Belediyesince ilçe merkezi ve köy okullarında eğitim gören 4 bin ilkokul öğrencisine yönelik hazırlanan projeyle 15 Temmuz darbe girişiminin çocuklarca anlaşılabilmesi amaçlanıyor.

Yaz tatilinin ardından gelecek eğitim-öğretim döneminde çizgi romanı okuyup en nitelikli özeti çıkaran üç öğrenciye Kelkit Belediyesince sürpriz hediyeler verilecek.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan itibaren ilçe halkının 29 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttuklarını ifade ederek, aynı tablonun bir daha yaşanmaması için sorumlulukları çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti.

- "Çocuklarımız bu yapılanları unutmasın ve unutturmasın"

15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek kuşakların olup biteni daha iyi özümsemesi için ilçedeki ilkokul öğrencilerine hain darbe girişimini anlatan çizgi roman hediye ettiklerini aktaran Yılmaz, romanın çocuklar için aynı zamanda bir karne hediyesi anlamı taşıdığını vurguladı.

Çocukların geleceğin teminatı olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız o geceyi görmemiş, yaşamamış olabilir. Onlar uykudaydı. Çocuklarımız bu yapılanları unutmasın ve unutturmasın. Bunlar bu ülkenin yarınki sahipleri. Bu ülkeyi bunlar idare edecek. Olanları aklından çıkarmadan yaşamaları gerektiğine inanıyorum. İnşallah bir daha bunları yaşamayacağız. Çocuklarımız projeyle 15 Temmuz'u daha iyi idrak edecek ve unutturmayacak."

Yılmaz, öğrencilere yaz tatili döneminde çizgi romanı dikkatlice okumalarını tavsiye etti.

Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz da 15 Temmuz'un bir ülkenin karanlıktan aydınlığa geçişinin yıl dönümü olduğunu belirterek, ilçedeki 3 okula 15 Temmuz'da şehit edilen hemşehrilerinin isimlerini verdiklerini söyledi.

Çocukların yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Yavuz, romanda çocuklara hür irade ve akıllarıyla bu memlekete hizmet etmeleri gerektiğinin anlatıldığını kaydetti.



