Yazar Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Ünlü yazar Ahmet Ümit, "Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri" kapsamında, okuyucularla buluştu.

Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelen Ümit, İstanbul'un 3 bin 500 yıllık tarihi geçmişinin önemine değinerek, "Osmanlı kurulurken, Batı'dan başka bir devlet kuruldu. Osmanlı aslında bir Doğu devleti değil. Hem Doğu hem Batı devleti. İkisinden birden oluşan bir yapı. Osmanlı'nın gücü buradan geliyor. Osmanlı'yı sırf Doğu devleti ya da salt Batı devleti olarak görmek, büyük bir yanlıştır. Fakat ne yazık ki bu yanlış bizi hep olumsuz yönde etkiledi. Biz neden sadece Doğu'ya ya da Batı'ya ait bir devlet olalım ki?" ifadelerini kullandı.

Ümit, İstanbul'un 330 yılında Roma İmparatorluğunun başkenti olarak seçildiğini aktararak, "330 yılında Büyük Konstantin bunu yaptı ve çok enteresan bir şey daha yaptı. Bütün imparatorluklardan, değerli ne kadar hem hazine ve o zaman değerli olan mermer, hem de usta, şair, mimar, felsefecileri, hatta fırıncıları getirdi ve burada yepyeni bir şehir kurdu. Aynı olayı bin 113 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet yaptı. Çok ilginçtir." dedi.

- "Fatih gerçekten bir dahiydi"

Fatih Sultan Mehmet şehri aldığında, şehrin her anlamda bitmiş olduğunu anlatan Ümit, şu bilgileri verdi:

"Roma İmparatorluğu son dönemini yaşıyordu. Kuşatılmıştı yani. Edirne o zaman Osmanlı'nın başkenti, düşünün. (İstanbul) Küçücük bir yerdi. Fatih bir dahiydi gerçekten. Bu küçücük yerin, devleti imparatorluk yapabileceğini gören bir adamdı. Bunu gördü, burayı kuşattı ve ele geçirdi. Yaptığı şey, Konstantin'in yaptığının aynısıydı. Osmanlı ilinde ne kadar usta, mimar, fırıncı varsa buraya getirdi ve burayı kalkındırdı. Çok da iyi yaptı."

Ahmet Ümit, Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u aldığında iki kiliseyi camiye çevirdiğine dikkati çekerek, "Bunlardan biri Ayasofya'dır. Diğeri de Havariyyun Kilisesi'dir yani bugün Fatih Camisi'nin bulunduğu yer. Fatih, oraya kendi külliyesini yaptırdı. Daha ilginç bir şey, Büyük Konstantin, Havariyyun'un altında yatar. Fatih nerede yatıyor? Aynı yerde yatıyor. Eğer bu şehirde veya bu ülkede çok önemli bir adam olsam, bu şehir için 3 adamın heykelini dikerdim. Bir, Büyük Konstantin, iki Fatih Sultan Mehmet, üçüncü de Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni'nin önemi de şundan dolayı, Kanuni bu şehre simetri kazandıran padişahtır. Yani Fatih'e göre çok daha elverişli koşullarda iktidara gelmiştir ama Süleymaniye Camisi'ni yaptırarak, bugünkü İstanbul siluetini buraya kazandıran adamdır, Kanuni." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit, etkinlik öncesi okuyucularıyla fotoğraf çektirdi ve kitaplarını imzaladı.

"Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri" 15 Eylül'de de şair yazar Sunay Akın'ı ağırlayacak.