Yazar Enis Timuçin kitabını imzaladı

HATAY (AA) - Araştırmacı-yazar Enis Timuçin, "Ruhlarınız Hatırlayacak" isimli kitabının imza gününde Hataylı okurlarıyla buluştu.

Timuçin, Antakya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününde, kaleme aldığı "Ruhlarınız Hatırlayacak" adlı kitabı hakkında okurlarıyla sohbet etti.

İmza gününde yaşanan izdiham nedeniyle bazı vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Araştırmacı-yazar Enis Timuçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabının 7 farklı renkte tasarlandığını söyledi.

Kitabın içeriği aynı olmasına karşın insanların enerjilerine göre farklı renkte basıldığını belirten Timuçin, ''Kitabımızla kadın ve erkeğin yaratılışı, doğa ve tabiatla olan ilişkimiz, dejavu ve reenkarnasyonun ne olduğu, rüyalarımıza müdahale edip, edemeyeceğimiz, rüyada iken öğrenip öğrenemeyeceğimiz, ruh eşimizi nasıl tespit edebiliriz, gelecekte bizi bekleyen teknolojik gelişmeler nelerdir ve ona göre kendimizi nasıl dizayn edebiliriz. Kuran-ı Kerimin şifrelenmiş anlamı aslında 3 kelime mi ve bunda Mustafa Kemal Atatürk'ün payı var mı gibi birçok konuyu ele aldığını.'' belirtti.

Kitabın kılavuz niteliğinde olduğunu düşünüyorum diyen Timuçin, şöyle konuştu:

''Bu kitap kurguya dayalı bir kitap değildir. Tamamen bilimsel çalışmaların içine katıldığı, belli şuralar oluşturarak, şuralar tarafından onay alınmış bir kitap olduğu için de bu bir kitap değil, ben de bir yazar değilim başlığıyla bu kitabı çıkarmış olduk. İnsanlar oldukça yoğun bir şekilde kitabımıza ilgi gösteriyorlar. Kitap oldukça uzun zaman zarfı içinde hazırlandı. İlk ben kimim sorusuyla başladı. Kendini tanıma süreciyle birlikte doğa ve tabiatı, canlıları tanıma süreci uzun sürdü. Dünyadaki merhametsizlik ve şefkatsizliğin insanları getirmiş olduğu uçuruma göre nasıl dizayn edebiliriz sorusuyla karşılaştığımızda bu kitabı yazamaya başladım.''

Kitabın 100 bin baskının yapıldığını aktaran Timuçin, kısa süre içinde de ikinci basıya gireceklerini kaydetti.



