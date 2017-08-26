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Yazar Timuçin okurlarıyla buluştu

- Araştırmacı-yazar Enis Timuçin, "Ruhlarınız Hatırlayacak" adlı kitabının imza gününde Adanalı okurlarıyla bir araya geldi

Yazar Timuçin okurlarıyla buluştu

ADANA (AA) - Araştırmacı-yazar Enis Timuçin, "Ruhlarınız Hatırlayacak" isimli kitabının imza gününde Adanalı okurlarıyla buluştu.

Timuçin, bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününde, "rüya, beynin çalışma sistemi, aşk ve kadın" üzerine kaleme aldığı "Ruhlarınız Hatırlayacak" adlı kitabı hakkında okurlarıyla sohbet etti.

Timuçin, kitabın birçok spesifik konuyu içinde barındırdığını ve bunlara ilişkin sorulara cevap verdiğini söyledi.

Okuyuculardan güzel tepkiler aldığını belirten Timuçin, "İnsanlar, bugüne kadar doğru bildikleri yanlışları yeniden onlara anlatan ve aktaran kılavuz niteliğinde bir kitap olduğunu ifade ediyorlar. Bu tepkiler bizi çok memnun ediyor." dedi.

Timuçin, ''Bizler yeni dünyada barışı, adaleti, merhameti ve şefkati dizayn etmek istiyorsak, öncelikle kendimizi tanımamız, kendimizi tanımlamamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Geçiş döneminde geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmek istiyorsak, var olan canlı türleriyle doğru bir bağ ve ilişki kurmak zorundayız. Kitabın bu noktada bir başlangıç için önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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