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"Yazılı anlatım becerileri" uygulaması hayata geçiriliyor

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Yazılı Anlatım Becerileri" uygulaması yeni eğitim öğretim döneminde başlayacak - Uygulama ile öğrencilerin betimleme paragrafı, ikna paragrafı, dilekçe, hikaye, öykü, kompozisyon yazma, resim ve karikatürle anlatılmak istenileni yazıya aktarma becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Yazılı Anlatım Becerileri" uygulaması, yeni eğitim öğretim döneminde başlayacak.

AA muhabirinin, Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre 4, 7 ve 9'uncu sınıflar için planlanan "Yazılı Anlatım Becerileri" uygulaması yeni eğitim öğretim yılında (2017-2018) hayata geçirilecek.

İstanbul, Ankara ve Adana'da ön çalışması yapılan uygulama, 81 ildeki örnek okullarda başlatılacak.

Uygulamayla öğrencilerin betimleme paragrafı, ikna paragrafı, dilekçe, hikaye, öykü, kompozisyon yazma, resim ve karikatürlerde anlatılmak istenileni yazıya aktarma becerilerinin geliştirilmesi, yazılı anlatımda noktalama işaretlerini doğru kullanması, duygu ve düşüncelerini düzgün ifade edebilmesi ile cümle kurma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Örneklem olarak uygulama, gelecek yıl tüm öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin izlendiği ulusal bir izleme sitemine dönüşecek.

Yazılı anlatım becerilerinin izlenmesi çalışması ile "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)" çalışması ve "Eğitimde öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme sistemi" de birlikte yürütülecek.




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Anahtar Kelimeler:
MEBYazılı Anlatım
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