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Yazılım sektörünün 2023’de 50 milyar dolara ulaşması hedefleniyor

Bilişim sektörünü diğer sektörlerden ayıran en büyük etken, bilişimdeki gelişme hızıdır. Gelecek 20 yılda, geçmiş 300 yılın toplamı kadar bilgi birikimine ulaşılacağı ve teknolojik gelişmelerin 2 yılda bir 2’ye katlayacağı belirtiliyor.

Yazılım sektörünün 2023’de 50 milyar dolara ulaşması hedefleniyor
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Bilişim sektörünün her yıl katlayarak büyüdüğünü kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Ülkemiz bilişim sektörünün, 2023 yılında 160 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı belirtiliyor. Bu rakamın içerisinde, yazılım sektörünün payının 50 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Sektörümüz, her yıl ciddi büyüme göstererek yoluna devam edecek. Gelecek 5 yıl içerisinde, bulut teknolojileri, yapay zeka, büyük veri (big data), endüstri 4.0, siber güvenlik, 3D yazıcılar, Blockchain alanlarında çalışmalar hız kazanmayı sürdürecek” dedi.
 
Bilişim sektörünün değişim hızını, sektör yakalamalıdır
 
Bilişim sektöründe değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğunu ifade eden Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sektörümüzdeki değişim ve dönüşüm çok hızlı. Bu değişim hızının, sektördeki firmalar ve insan kaynağı tarafından yakalanıyor olması önemlidir. Bilişim sektöründeki değişim hızının, personel kalifikasyonuna yansımadığı sürece, talebe yetişemeyen bir sektör olarak kalacağımızı düşünüyorum. Örneğin sektörümüzde, 2013 yılından itibaren yoğun bir şekilde web tabanlı ürünler geliştirilmesine ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda, masaüstü uygulamalar yerini, web tabanlı ürünlere bırakmaktadır. Ancak web tabanlı ürünler de geliştirilirken, maalesef  yeni nesil teknolojiye hakim olmadan geliştirildiğini ve web tabanlı olmasına rağmen performansta ciddi sıkıntılar yaşandığını gözlemliyoruz. Özetle, bilişim sektörünün, daima yeni nesil teknolojileri takip ederek, insan kaynağını bu çerçevede eğitimler ve seminerler ile desteklemesi gereklidir. Ancak böyle bir yapıyla, kendilerini güncel tutarak talebe karşılık verebilirler” diye konuştu.

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Yazılım SektörüKolaysoft Teknoloji AŞKezban Boztürk
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