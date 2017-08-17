"Yazlık Sinema Günleri" yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Yazlık Sinema Günleri" yarın başlayacak.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin gösterileceği etkinlik, oyuncu Perihan Savaş'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılacak.

Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın rol aldığı "Sosyete Şaban" filmiyle başlayacak etkinlikte ayrıca "Gelin", "Gülen Gözler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Birleşen Yollar", "Reis Bey", "Çizme", "Minyeli Abdullah" ve "Süt Kardeşler" filmleri seyirciyle buluşacak

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte sinemaseverlere patlamış mısır ile gazoz ikram edilecek.

Etkinlik 27 Ağustos'ta sona erecek.