Yazlıkçılardan e-ticarete yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com’un yazlık ilçelerden derlediği satış verilerine göre, yazlıkçılar e-ticarete yoğun ilgi gösteriyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, n11.com, Türkiye’nin popüler yazlık beldelerinin e-ticaret alışkanlıklarını açıkladı. Verilere göre, Ayvalık düğün, Çeşme eğlence alışverişini online yapıyor.

Mayıs ayına göre geçen ay satışında dikkat çekici artış gözlenen ürünlerde Fethiye’nin dizüstü bilgisayar, Kaş’ın uydu sistemleri, Marmaris’in derin dondurucu, Didim’in su sebili, Dalaman’ın kadın giyim, Akçay’ın aspiratör alışverişi ön plana çıkıyor.





- Ayvalık’ta yaz düğünlerine rağbet var





Temmuz ayında Ayvalık’tan yapılan düğün ve organizasyon ürünleri alışverişi mayıs ayına göre 14 kat artış gösterirken, bu dönemde Ayvalık’tan yapılan erkek çanta alışverişinde yüzde 500, i-pad ve tablet alışverişinde yüzde 300 artış gözleniyor.

Müzik sistemleri alışverişinde mayısa göre temmuzda yüzde 900 artış gözlemlenen Çeşmeli yazlıkçının online alışveriş verisi, müziğin sesinin yaz boyu yüksek kalacağını gözler önüne seriyor. Müzik sistemlerinin ardından mangal ve barbekü satışlarında yüzde 330 artış gözlenen Çeşme’de, aspiratör satışlarında ise yüzde 800 artış kaydedildi.

Marmaris ve Didim, yaklaşan Kurban Bayramı’na hazırlığa çoktan başladı. Marmaris ve Didim’den yapılan derin dondurucu satışlarında temmuzda mayısa göre yüzde 150 artış gözlenirken, Didim yine yüzde 150 kat artışla su sebiline de ilgi gösteriyor.





- Dalaman ve Fethiye dizüstü bilgisayara rağbet gösteriyor





Dalaman ve Fethiye’de dizüstü bilgisayar satışlarında mayısa göre yüzde 400 artış gözleniyor. Dizüstü bilgisayarın ardından kadın giyim alışverişlerini de online yapan Dalamanlı alışverişçi, mayıs ayına göre yüzde 250 artışla online giyim alışverişine sıcak bakıyor.

n11.com verileri, temmuzda mayıs ayına göre Kaş’ın yüzde 600 artışla uydu sistemlerine, Bodrum’un yüzde 250 artışla oyun konsolları ve oyuna, Akçay’ın yüzde 900 artışla su sebiline ilgi gösterdiğini de ortaya koyuyor.