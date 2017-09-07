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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonbahar dönemi için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime sunuldu.

YDS giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA (AA) - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2017-YDS sonbahar dönemi) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Adaylar 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak

Sınav, 17 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

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Anahtar Kelimeler:
Sınava Giriş BelgeleriTürkiyeYDS
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