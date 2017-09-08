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YDUS sonuçları açıklandı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2016-YDUS) sonuçları açıklandı.

YDUS sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2016-YDUS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 14-18 Ağustos'ta alınan 2016-YDUS 2. Grup Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesteziyoloji), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları), Genel Cerrahi (Genel Şirürji), Göğüs Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz), İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar), Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarına ait tercihlerin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştime sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanırken, adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

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Anahtar Kelimeler:
2016-YDUSÖSYMTürkiye
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