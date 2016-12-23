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"Yedek milletvekilliği" 19 AB ülkesinde uygulanıyor

- Adalet Bakanlığının yaptığı araştırmada, "yedek milletvekilliği"nin 19 Avrupa Birliği ülkesinde uygulandığı belirtildi

ANKARA (AA) - TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlanan anayasa değişikliği teklifinde yer alan "yedek milletvekilliği"nin 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede uygulandığı belirlendi.

Adalet Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre, AB üyesi ülkelerin 19'unda bulunan yedek milletvekilliğinin, belirlenen nedenlerle boşalan üyeliklere yedek üyenin getirilmesi şeklinde uygulanıyor.

Araştırmada, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, Letonya, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan'da "yedek milletvekilliği" sistemi bulunduğu belirtildi.

Almanya, İspanya, Yunanistan ve Makedonya'da ölüm ve istifa durumunda yedek milletvekilliği devreye giriyor.

Yetersizlik veya başkaca nedenlerin yer aldığı uygulama kapsamında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa ve Finlandiya'da bakan olunması, yürütme organında yer alma gibi görevde yükselme durumları da dikkate alınıyor.

- Doğum ve hamilelik de nedenler arasında

Slovenya ve İsveç'te ise sadece doğum ile hamilelik durumlarında yedek milletvekili göreve başlatılıyor.

Makedonya'da istifanın yanı sıra "bazı suçlardan ceza alınması", "yasama üyeliğiyle bağdaşmayan bir işin üstlenilmesi", "vatandaşlığın kaybı", "görev yeterliğini kaybetme" durumlarında da yedek milletvekilliği uygulanıyor.

Sırbistan'da da milletvekili, bazı suçlardan ceza alması, hakkında bağlayıcı mahkeme kararı bulunması, görevi yerine getirme yetersizliği bulunması, altı aydan fazla özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza almış olması durumlarında yerini yedek milletvekiline bırakıyor.

Danimarka'da hastalık, parlamento çalışmalarına yedi günden fazla katılamayacak bir yurt dışı ziyareti durumlarında da yedek milletvekili göreve başlıyor. Söz konusu nedenlerin sona ermesi halinde milletvekili tekrar görevine dönebiliyor.



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