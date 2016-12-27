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'Yedek milletvekilliği' anayasa teklifinden çıkarıldı

AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasına ilişkin 4. maddesi kabul edildi; yedek milletvekilliğine ilişkin düzenleme metinden çıkarıldı.

'Yedek milletvekilliği' anayasa teklifinden çıkarıldı

TBMM (AA) - TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Verilen kifayeti müzakere önergesinin ardından teklifin 4. maddesi de kabul edildi. Önerge, bir önceki madde de olduğu gibi tartışmaya neden oldu.

4. maddeye göre, Anayasanın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Seçimler 4 yılda değil 5 yılda bir yapılacak.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Bu oylamanın ardından "yedek milletvekilliği" düzenlemesini içeren 5. madde, verilen önergeyle metinden çıkarıldı. Maddeyle, TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceğine yönelik hüküm de kaldırılması öngörülüyordu.

"Bahçeli geçmişte ne söylediyse arkasındadır"
Teklifin görüşmelerinde, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, parlamenter sistemle ilgili geçmişte sarf ettiği sözlerini anımsatıp, eleştirilerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, "Devlet Bahçeli, geçmişte ne söylediyse, arkasındadır." dedi. Özcan'ın, Öztürk'e "Onu da yanaklarından öperim." karşılığını vermesi, komisyonda gülüşmelere yol açtı.

Muhabir: Alp Özden

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