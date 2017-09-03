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Yedi bin Kudüslü aileye kurban eti yardımı

- Mirasımız Derneği, hayırseverlerin Kudüslü Müslümanlar için kestirdiği kurbanların etlerini 7 bin aileye ulaştırdı - Hayırseverlerin yardımıyla 2 bin 200 çocuğa bayramlık, 450 aileye de kumanya desteğinde bulunuldu

Yedi bin Kudüslü aileye kurban eti yardımı

İSTANBUL (AA) - Mirasımız Derneği, hayırseverlerin Kudüslü Müslümanlar için kestirdiği kurbanların etlerini 7 bin aileye ulaştırdı.

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan uluslararası sivil toplum kuruluşu Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), bu Kurban Bayramı'nda da Kudüslü Müslümanları yalnız bırakmadı.

Vekalet yoluyla Kudüs'te kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını 7 bin Kudüslü aileye ulaştıran dernek, kurban eti dağıtımı öncesinde de hayırseverlerin yardımıyla 2 bin 200 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Kudüs'te İslami eserler ile Müslümanların yaşadığı bakımsız evleri de restore ettiren dernek, ayrıca 450 aileye de bayram dolayısıyla kumanya desteğinde bulundu.


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KudüsKurbanMirasımız Derneği
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