Yedikule Bostanları, Kentsel Tarım Parkı'nda yaşayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bostanlar sisteminin günümüze kadar yaşayan son örneği Yedikule Bostanları'nın, Kentsel Tarım Parkı'nda varlığını sürdüreceği projeyi hayatı geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yedikule Bostanları kentsel ekosistemin bir parçası olarak korunacak ve Yedikule Bostanları Kentsel Tarım Parkı konsepti ile yeniden hayat bulacak.

Projeyle İstanbul'un sosyal ve kültür tarihinde önemli yer tutan bostan kültürünü ve kent içerisinde kalmış bostan alanlarının belli bölgelerde tematik olarak korunmasını ve bahçecilik tarihinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Fatih- Hacı Evhaddin Mahallesi'nde yeralan, Tarihi Yedikule Bostanları Kentsel Tarım Parkı Rehabilitasyon Projesi kapsamında;

Şifa Kafe, Sera ve Atölyeler, Pazar Alanı, Çocuk Oyun Alanı, Bisiklet Yolu, Hasat Lokantası, Şifalı Bitkiler Bahçesi, Çiçekli Bitkiler Bahçesi fonksiyonları yer alacak.

Seralarda; Sebze Üretim Atölyesi, Sera-Yeşilev, Arıcılık Atölyesi, Kompost Atölyesi, Bahçe Yapıları Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Ahşap Ürün Atölyesi bulunacak.

Engelli kullanıcılar için pazar alanı meydanında konuşlandırılacak Tarım Atölyesi'nde, yükseltilmiş bahçelerde bostan üretimi imkanı sağlanacak, bostan ve üretim faaliyetleri için; pazar yeri, festival alanı bulunacak.

Ayrıca burada, kütüphane ve derslikler, tohum bankası, çiftçilere ve bostanlara yönelik yapılabilecek eğitim, seminer ve toplantılar için ve bostanlarla ilgili yayın ve tanıtıcı ürünlerin satışı için ayrılmış bir mekan da yer alacak.

Pazar alanı güneş panelleriyle kendi elektrik ihtiyacını da karşılayacak.