Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nde, Rusça ve Türkçe arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak amacıyla Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü açılışı töreni gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, açılış, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış Töreni Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnce, Rusya Federasyonu İstanbul Konsolos-Müsteşarı Dmitry Evdokimov, Genel Konsolosluk İkinci Kâtibi Aleksander Khlopotnov, Rus Dili ve Kültürü Merkezi Müdürü Liudmila Nosova Kural, Tüm Dünya Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Araştırma ve Dayanışma Derneği (TEKSAD) Başkanı Samir Khalilov, TEKSAD Başkan Yardımcısı Farid Akifoglu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurulmasını bizzat kendisinin istediğini belirterek, iki ülke arasında karşılıklı olarak kültür ve dil öğrenilmesinin insanları birbirlerine daha çok yakınlaştıracağını ifade etti.

Rusya Federasyonu İstanbul Konsolos-Müsteşarı Dmitry Evdokimov da iki ülkenin yurttaşları arasında yakınlaşmayı sağlayacak bu tür girişimlerin artarak devam etmesini umut ettiklerini kaydetti.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tamara Gurtueva ise güçlü Rus Dili ve büyük Rus Edebiyatının dünya kültürünün zirvesindeki yerini korumakta olduğunu dile getirerek, "Bizim görevimiz bu muhteşem gücün anlaşılmasında ve bu iletişimin kurulmasında yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnce, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılmasıyla Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki bölüm sayısının 11'e ulaştığını dile getirdi.

