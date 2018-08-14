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Yeditepe Üniversitesi ve Alibaba.com e-ticaret uzmanları yetiştiriyor

-Eğitimler, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi laboratuvarlarında, TradeFive uzmanları ile Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından verildi

Yeditepe Üniversitesi ve Alibaba.com e-ticaret uzmanları yetiştiriyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi ve Alibaba.com’un, Nisan 2018’de yaptıkları işbirliği kapsamında ilk aşamada 60 öğrenci, e-ticaret uzmanlığına yönelik "Global Gold Supplier" isimli eğitimi tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Eğitimler, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi laboratuvarlarında, TradeFive uzmanları ile Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından verildi.

İşletme, E-Ticaret, Uluslararası Ticaret, Finans gibi bölümlerin yanı sıra Diyetisyenlik, Psikoloji, Çeviribilim gibi bölümlerin öğrencileri ile mezunları da “Global Gold Supplier” isimli sertifika programına katıldı. 60 katılımcının setifika aldığı program, 1 günlük tasarım eğitimi de dâhil olmak üzere toplam 3 gün sürdü.


-İlk Mezunlar İşe Yerleşmeye Başladı

Dünya e-ticaret lideri Alibaba.com/TradeFive ve Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi, e-ticaret alanında verdikleri eğitim ile yetiştirdikleri öğrencilerini, Alibaba.com sitesi üzerinden satış yapan Kobilerde istihdam etmeye başladılar.

Katılımcılardan Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Kübra Kirazcı, Alibaba.com tedarikçilerinden Hawersan Kablo’da çalışmaya başlayan ilk öğrenci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, eğitime katılan ve Alibaba.com temsilcisi olmak isteyen her öğrencinin iş/staj fırsatlarından yararlanmaya devam edeceğini belirterek, "Eğitimlerimiz yeni dönemde hem mevcut öğrencilerimiz hem de mezunlarımız için açılmaya devam edecek. Eğitim alan bütün öğrencilerimiz part-time, full-time ya da staj tercihlerine göre Alibaba.com tedarikçi firmalarında istihdam edilecekler." ifadelerini kullandı.





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