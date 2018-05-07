Yeditepe Üniversitesi'nde bahar festivali

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Spring Fest'18'de öğrenciler, Sıla, Mabel Matiz, Yüksek Sadakat, Ceylan Ertem ve Berkay konserleriyle eğlendi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri, Spring Fest'18'de oyunlar, yarışmalar, konserler ve kulüplerin performanslarıyla yılın yorgunluğunu attı.

Üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleşen festivalin ilk gününde ritim topluluğu, C Blok, NBB, Ece Barak, Eksi Dört, Lemniscate, Fermuar, İkibinseksenler ve Birileri konser verdi.

Dans gösterisi ve DJ performansıyla devam eden günün sonunda Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü’nün düzenlediği açık hava sinemasında film gösterimleri yapıldı.

DJ performanslarının gün boyunca devam ettiği festivalin ikinci gününün akşamı ise Mabel Matiz ve Ceylan Ertem öğrencilerle buluştu. Festivalin üçüncü ve son günü Sıla, Yüksek Sadakat ve Berkay konserleri için öğrenciler festival alanındaydı.

Yeditepe Üniversitesi öğrenci kulüpleri, üç gün boyunca, festival alanında açtıkları stantlarla etkinliğe renk kattı. Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü tavla turnuvası düzenlerken, Yeditepe Eagles Amerikan Futbol Takımı, hazırladığı parkur yarışmasıyla festivale katıldı.

Girişimcilik Kulübü ise İhtiyaç Haritası projesi kapsamında oyuncak ve kitap topladı. Barbekü stantlarının da kurulduğu festivalde, ayrıca Pal FM, üç gün boyunca canlı yayınla öğrencilere seslendi.