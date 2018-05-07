Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Yeditepe Üniversitesi'nde bahar festivali

- Yeditepe Üniversitesi Spring Fest'18'de öğrenciler, Sıla, Mabel Matiz, Yüksek Sadakat, Ceylan Ertem ve Berkay konserleriyle eğlendi

Yeditepe Üniversitesi'nde bahar festivali

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Spring Fest'18'de öğrenciler, Sıla, Mabel Matiz, Yüksek Sadakat, Ceylan Ertem ve Berkay konserleriyle eğlendi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri, Spring Fest'18'de oyunlar, yarışmalar, konserler ve kulüplerin performanslarıyla yılın yorgunluğunu attı.

Üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleşen festivalin ilk gününde ritim topluluğu, C Blok, NBB, Ece Barak, Eksi Dört, Lemniscate, Fermuar, İkibinseksenler ve Birileri konser verdi.

Dans gösterisi ve DJ performansıyla devam eden günün sonunda Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü’nün düzenlediği açık hava sinemasında film gösterimleri yapıldı.

DJ performanslarının gün boyunca devam ettiği festivalin ikinci gününün akşamı ise Mabel Matiz ve Ceylan Ertem öğrencilerle buluştu. Festivalin üçüncü ve son günü Sıla, Yüksek Sadakat ve Berkay konserleri için öğrenciler festival alanındaydı.

Yeditepe Üniversitesi öğrenci kulüpleri, üç gün boyunca, festival alanında açtıkları stantlarla etkinliğe renk kattı. Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü tavla turnuvası düzenlerken, Yeditepe Eagles Amerikan Futbol Takımı, hazırladığı parkur yarışmasıyla festivale katıldı.

Girişimcilik Kulübü ise İhtiyaç Haritası projesi kapsamında oyuncak ve kitap topladı. Barbekü stantlarının da kurulduğu festivalde, ayrıca Pal FM, üç gün boyunca canlı yayınla öğrencilere seslendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5