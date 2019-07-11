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Yeditepe Üniversitesi'nde "Tanıtım Günleri" başlıyor

- Üniversitenin "Tanıtım Günleri" 18-29 Temmuz'da yapılacak

Yeditepe Üniversitesi'nde
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İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla "Tanıtım Günleri" düzenleyecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Tanıtım Günleri" bu yıl, 18-29 Temmuz'da, hafta sonu dahil saat 09.00-18.00'de üniversitenin 26 Ağustos yerleşimindeki sosyal tesisler binasında gerçekleştirilecek.

Bu süre içinde Yeditepe Üniversitesi kampüsünü ziyaret edecek adaylar, üniversite akademisyenleri, idari kadrosu ve öğrencileri ile tanışarak akademik eğitim, burslar, kampüs olanakları, laboratuvar altyapısı, Erasmus-Exchange anlaşmaları, öğrenci kulüpleri gibi pek çok önemli konuyu yerinde inceleme şansına sahip olacak.


- Yeditepe Üniversitesi Ankara'da


Üniversite adayları, Yeditepe Üniversitesi tarafından geliştirilen "Geleceği Planla" tercih robotunu kullanarak vakıf ve devlet üniversitelerinin son 3 yılını kapsayan "kontenjan, başarı sırası, puan, akademisyen sayısı, ders programları ve ücretlerini" inceleyerek kendi tercih listelerini oluşturabilecek.

Yeditepe Üniversitesi, Ankara irtibat bürosunda da 18-29 Temmuz'da üniversite adaylarının yanında olacak.

Ankara irtibat bürosu; mesleki rehberlik alanının uzmanı, eski ÖSYM Başkan Yardımcısı ve Yeditepe Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sibel Uzer koordinatörlüğünde, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü iş birliğiyle ve psikolojik danışma ve rehberlik alanı uzmanlarıyla yüz yüze ya da 0 312 446 14 03 numaralı telefon ve sevil.gunal@yeditepe.edu.tr mail adresiyle üniversite adaylarının sorularını yanıtlayacak.

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Yeditepe üniversitesi
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