İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nde "Yapay Zekâ Çalışma Grubu" kuruldu

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Yapay Zekâ Çalışma Grubu", bu alandaki bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılmasına odaklanırken tüm öğrencilerin katılımına açık olan "Yapay Zekâ" derslerini de verecek.

13 fakültesindeki 64 lisans ve 5 enstitüsündeki 122 yüksek lisans programıyla gençleri geleceğe taşıyan Yeditepe Üniversitesi, geleceğin mesleklerini öğrencilerle buluşturma hedefiyle yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Üniversitenin kurduğu disiplinlerarası "Yapay Zeka Çalışma Grubu" da bu kapsamdaki çalışmalarından birini oluşturuyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz başkanlığındaki Yapay Zekâ Çalışma Grubu, Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Avadis Simon Hacınlıyan, Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Şener, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Dionysis Goluaras ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Yıldırım’dan oluşuyor.

Yapay zeka üzerine bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılmasına odaklanacak olan "Yapay Zekâ Çalışma Grubu", bu konuda çeşitli sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenlemeyi planlıyor. Yeditepe Üniversitesi'nde yine bu kapsamda, 2018-2019 akademik yılı itibariyle tüm lisans öğrencilerinin katılımına açık olan "Yapay Zekâ Disiplinlerarası Çalışmalar" dersi, Rektörlük dersi olarak açılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, çağın getirdiği yenilikler paralelinde "Yapay Zekâ" dersini, rektörlük dersi olarak tüm öğrencilerin almasını sağlayacaklarını belirterek, geleceği şekillendirecek en önemli çalışma alanlarından biri olan yapay zekânın yanı sıra mühendislik dallarından malzeme bilimi ve nanotenoloji ile biyoteknoloji ve gıda mühendisliklerinin gelişime çok açık dallar olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Bingöl, "Tasarlanan yeni dünyada büyük veri analizi, bilişim sistemleri, e-ticaret, endüstri tasarımı gibi alanlar da genişleyecektir. Teknolojiye paralel olarak sosyal bilimler ve idari bilimler de hayatı daha yaşanabilir kılmak üzere alternatifler geliştirmek zorundadır. Bu nedenle yeni iletişim ve organizasyon biçimlerinin gelişmesinde, sosyal bilimler ve idari bilimler alanlarında da önümüzdeki yıllarda büyük atılımlar bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.