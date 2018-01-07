YEE Güney Afrika'da ikinci şubesini açacak

CAPE TOWN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Güney Afrikalıların Türkçeye ve Türk kültürüne gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle ülkedeki ikinci şubesini Cape Town'da açacak.



YEE tarafından yeni yılda iki ülkenin akademisyen, sanatçı ve entellektüellerin karşılıklı ülke ziyaretleri sağlanarak ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınması planlanıyor.



YEE Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman AA muhabirine, 2018 projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Cape Town ile Türkiye arasında kadim bir tarihi bağ olduğunu belirten Kahraman, bu bağın Güney Afrikalıları Türkiye hakkında yoğun ilgiye sevk ettiğini belirtti.



Kahraman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 150 yıl önce bölgedeki anlaşmazlıkları çözmek ve insanları eğitmek üzere gönderdiği Ebubekir Efendi'nin toplumdaki etkisinin hala hissedildiğini ve YEE'nin onun mirasına sahip çıkarak misyonunu devam ettirdiğini vurguladı.

YEE'nin Güney Afrika'daki ilk şubesini on ay önce Johannesburg'da açtığını aktaran Kahraman, bu süreçte 7'den 70'e her yaştan 51 öğrenciye Türkçe öğrettiklerini kaydetti.

Kahraman, Güney Afrika'da Türkiye'ye ilginin çok yoğun olduğunu ve YEE'nin varlığının insanlarda Türkiye ve Türk kültürüne yönelik ilgiyi daha da arttırdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından verilen burslara başvurularda geçen seneye göre yüzde 400 oranında artış var. Güney Afrikalı öğrencilerin Türkiye'deki eğitim fırsatlarından faydalanmalarına önayak oluyoruz. Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'mizde yer alan Türkiye Sanat Galerisi'ni ayda yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Bu bizi hem gururlandırıyor hem de umutlandırıyor. Bu ilginin sonucu olarak önümüzdeki süreçte Cape Town şehrinde ikinci şubemizi açmayı planlıyoruz."



Güney Afrikalı ve Türk sivil toplum kuruluşlarını (STK) bir araya getirerek iki toplumun birbirine nasıl katkı sağlayacağı konusunda platformlar oluşturduklarını ve bilgi alışverişinde bulunduklarını anlatan Kahraman, yeni yılda iki ülkenin sanatçı ve akademisyenlerinin karşılıklı ülke ziyaretleri yapmalarını sağlayarak bunu daha da ileriye taşıyacaklarını ifade etti.



Kahraman, Güney Afrika'daki üniversiteler ile çeşitli konularda iş birliği yapacaklarına da vurgu yaparak, "Dünyanın birçok ülkesindeki kültür merkezlerimizde olduğu gibi burada da ülkenin önde gelen üniversiteleri ile başta Türkoloji alanında olmak üzere farklı konularda çalışmalar yapacağız. Bu yolla buradaki üniversitelere ülkemizin dili, kültürü, tarihi ve sanatı ile ilgili birçok imkan sunabileceğiz." dedi.