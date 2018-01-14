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YEE'den Türkçe öğrenen Sudanlılara sertifika

HARTUM (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Türk Kültür Merkezi'ndeki Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.YEE Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi...

YEE'den Türkçe öğrenen Sudanlılara sertifika

HARTUM (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Türk Kültür Merkezi'ndeki Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

YEE Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, YEE'nin yaptığı çalışmaların önemine değindi.

Neziroğlu, "YEE, dünyanın her yerinde Türkçe öğretiyor. Hartum YEE yaptıklarıyla bütün dünyaya örnek olacak. Yeni yıl ile kültürel faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sudan'da Türkçe'ye ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Neziroğlu, taleplerin karşılanması için okutman sayısının da buna bağlı olarak artacağını kaydetti.

YEE Hartum Türk Kültür Merkezi Müdürü Feyzullah Bahçi de "Vermiş olduğumuz derslerin ilk meyvesini almaya başladık. Bugün 82 öğrenciye sertifikalarını vereceğiz. Kursiyerlerimizin 69'u A1, 12'si de A2 sertifikasını alacak." ifadelerini kullandı.

Bahçi, geçen yıl Sudan'da 780 öğrenciye ders verdiklerini anımsatarak, bu yıl sayının yaklaşık bine çıkacağını söyledi.

Törenin sonunda kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.


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HartumTürkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan NeziroğluYunus Emre Enstitüsü
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