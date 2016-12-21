Yeğenini uyuşturucu kuryesi olarak kullanan kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 9 yaşındaki yeğenini uyuşturucu kuryesi olarak kullanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Vatan Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan K'nin (28) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, zanlının 9 yaşındaki yeğeni B.K'yi kurye olarak kullandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler amca Erdoğan K'yi gözaltına aldı.

B.K'nin anne ve babasının bir süre önce uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandıkları, çocuğun yurttan kaçarak amcasının yanına yerleştiği öğrenildi.

Erdoğan K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.K'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.