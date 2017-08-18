Yehova Şahitleri Rusya’da yasaklandı

MOSKOVA (AA) - Rusya Adalet Bakanlığı, Yehova Şahitleri’ni yasaklı örgütler listesine alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Yüksek Mahkemesi’nin Yehova Şahitleri adlı grubu "aşırıcı organizasyon" sayarak ülke genelinde faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, mahkeme kararı esas alınarak Yehova Şahitleri isimli grubun, “Rusya’da tasfiye edilmesi ve faaliyeti yasak örgütler” listesine alındığı belirtildi.

Rusya Yüksek Mahkemesi, 20 Nisan'da, Adalet Bakanlığı'nın Yehova Şahitleri'nin yasaklanması için yaptığı başvuruyu değerlendirerek, grubu "aşırıcı organizasyon" olarak kabul etmiş, tasfiye edilmesi ve ülke genelinde yasaklanmasına hükmetmişti.

Kararda, Rusya'da Yehova Şahitleri'ne bağlı 395 topluluğun faaliyetlerine derhal son verilmesi ve mal varlıklarına el konulması istenilmişti.