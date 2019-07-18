“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü

Karabük'te iki yıldır ekimi yapılan yem bezelyesi, diğer yem bitkilerine oranla dekardan iki kat daha fazla ürün elde edilmesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.



Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'te 50 bin büyükbaş, 25 bin de küçükbaş hayvan varlığı olduğunu söyledi.



Şehirde hayvancılığın yıllar itibarıyla artış gösterdiğini belirten Ayvalık, "Bu durum bizi memnun ediyor. Yem bitkileri hayvancılığın olmazsa olmazıdır. Yem bitkileri üretimi yapılmayan bir hayvancılık hiçbir zaman karlı olmaz. Girdi masraflarını en aza indirmenin tek yolu üretim yapmaktır. Bu kapsamda bu yıl Karabük'te 45 bin 600 dekar alanda yem bitkisi ekildi. İki yıldır ilimizde uygulamaya koyduğumuz yem bezelyesi üretimi çiftçilerimizi çok memnun etti. Biz her geçen gün yem bezelyesi üretimini artırmak için gayret sarf ediyoruz." dedi.



Ayvalık, Karabük'te yem bitkileri olarak adi fiğ, Macar fiği, yonca ve korunga tarımı yapıldığını ifade ederek, bu yıl iklim şartlarının iyi gittiğini dile getirdi.



Yağmurların arzu ettikleri düzeyde olduğunu anlatan Ayvalık, şunları söyledi:



"Biz yağmurların üretime de yansıyacağını ve verimli bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Biz tek yıllık yem bitkileri üretimlerinde adi fiğ ve Macar fiği ekimini yoğun olarak yapmaktayız. Bu ürünlerden elde ettiğimiz üretim dekarda 450 ile 600 kilogram civarında. Yem bezelyesi üretiminde ise biz bu rakamı neredeyse iki katına çıkardık. Bir dekardan 800 ile bin kilogram arasında ürün alabildik. Bu yılki hedefimiz de bu. Ben hayvancılık yapan çiftçilerimize yem bitkileri üretimini artırmalarını tavsiye ediyorum."



"Üreticiler yem bitkileri ekimine yoğunlaşmalı"



Ayvalık, İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesiyle yem bitkilerine destekler verildiğini vurgulayarak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere dekar başına çok yıllıklarda 90, tek yıllıklarda 60, kuru şartlarda ekilişi yapılan ürünlere 40 lira tarımsal destekleme yapıldığını aktardı.



Bu desteklere ilave olarak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere 19 lira mazot, 5 lira da kimyevi gübre olmak üzere 24 lira tarımsal destekleme yapıldığını belirten Ayvalık, üreticilerin yem bitkileri ekimine yoğunlaşmalarını istedi.



"Yem bezelyesi diğer yem bitkilerine göre daha verimli"



Eflani ilçesinde yem bezelyesi ekimi yapan çiftçi İsmail Kuzu da 2002 yılından bu yana yem bitkileri ektiğini söyledi.



Her yıl yaklaşık 100 dekar alanda yem bitkisi ekimi yaptığını belirten Kuzu, "Bu yıl ilk defa yem bezelyesi ektim. Diğer yem bitkilerine göre daha verimli oldu. Dekardan 900 kilo verim bekliyorum." ifadelerini kullandı.