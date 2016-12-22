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Yem karma makinesine düşen çiftçi yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yem karma makinesine düşen çiftçi, hayatını kaybetti.Kalınkoz Mahallesi İnpınarı mevkisindeki çiftlikte hayvanlarına yem vermek isteyen Abdurrahman Çacur (55), dengesini kaybederek makinenin içine...

Yem karma makinesine düşen çiftçi yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yem karma makinesine düşen çiftçi, hayatını kaybetti.

Kalınkoz Mahallesi İnpınarı mevkisindeki çiftlikte hayvanlarına yem vermek isteyen Abdurrahman Çacur (55), dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Makineyi durduran çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Çacur, Çameli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Denizli'ye sevk edilirken durumunun yolda ağırlaşması üzerine Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çacur, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman ÇacurÇameli
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