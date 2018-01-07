Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ELDAY dünya ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yem makinesine kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Servetiye Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışır durumdaki yem karma makinesinin yanında duran 4 yaşındaki Sahra...

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yem makinesine kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Servetiye Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışır durumdaki yem karma makinesinin yanında duran 4 yaşındaki Sahra Koçu, dengesini kaybederek makinenin şaft kısmına kapıldı.

Durumu fark ederek çocuğu kurtarmaya çalışan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kız çocuğunun cesedi Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden kız çocuğunun babasının askerde olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hendekİş MakinesiKazaSAKARYA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5