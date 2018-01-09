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Yemek borusu ve makatı kapalı doğdu

- Gaziantep'te yemek borusu ve makatı kapalı olarak dünyaya gelen bebek, yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Yemek borusu ve makatı kapalı doğdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yemek borusu ve makatı kapalı olarak dünyaya gelen bebek, sağlığına kavuştu.

Yemek borusu ve makatı kapalı olarak erken doğumla dünyaya gelen Buğlem Liva bebek, Medical Park Gaziantep Hastanesi doktorlarınca gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyon sayesinde hayata tutundu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 ay önce gebeliğinin 32. haftasındayken doğum sancısı çeken Güllü Sezer, başvurduğu hastanede "Buğlem Liva" adı verilen 1 kilo 160 gram ağırlığında kız bebek dünyaya geldi.

Yenidoğan Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Servet Özkiraz tarafından akciğer yetmezliği sebebiyle solunum cihazına bağlanan Buğlem bebek, yaklaşık 1 ay boyunca solunum cihazıyla yaşadı. Bu sırada yemek borusu ve makatının kapalı olduğu tespit edilen bebek, çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Serdar Şiyve tarafından ameliyata alındı.

Beslenebilmesi için bağırsağı karnına çekilerek midesini yemek borusu olarak kullanabilmesi sağlanan bebek, makatında da yapılan düzenlemeyle sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

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