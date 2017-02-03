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Yemen ABD'den vatandaşlarının ülkeye giriş yasağını kaldırmasını istedi

- Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Washington'dan, ABD pasaportu taşıyan, ABD'de eğitim gören, ticari ve sosyal ilişkileri bulunan Yemenlilerin ülkeye giriş yasağını kaldırmasını talep etti

Yemen ABD'den vatandaşlarının ülkeye giriş yasağını kaldırmasını istedi

RİYAD (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Washington'dan, ABD pasaportu taşıyan, ABD'de eğitim gören, ticari ve sosyal ilişkileri bulunan Yemenlilerin ülkeye giriş yasağını kaldırmasını talep etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Hadi, görüşmede ABD'den, ABD pasaportu taşıyan, ABD'de eğitim gören, ticari ve sosyal ilişkileri bulunan Yemenlilerin ülkeye giriş yasağını kaldırmasını talep etti.

Ülkesindeki barış sürecine ilişkin ise Hadi, "Körfez Girişimi, ulusal diyalog görüşmelerinde varılan kararlar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2216 sayılı kararı gibi üzerinde anlaşılan referanslar dışında bir barış söz konusu olamaz." dedi.

Hadi ayrıca, Husileri ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarını, Suudi Arabistan'a ait fırkateyne terör saldırısı düzenlenen El-Hudeyde limanını uluslararası deniz trafiğini tehdit etmek için askeri kışlaya dönüştürmekle suçladı.

ABD'nin Sana Büyükelçisi Tueller de ülkesinin Yemen yönetimini desteklediğini belirterek, Husiler ile Salih yanlılarının Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef alarak deniz trafiğindeki istikrarı sarsmasını ve ülkedeki "İran müdahalesini" kınadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.

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