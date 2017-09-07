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Yemen Arakan'daki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı

Yemen, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik saldırıları kınadı.

Yemen Arakan'daki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı

MARİB (AA) - Yemen, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar'da yaşananların kayda geçen en son etnik temizlik dalgası olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Arakan'daki Müslümanların sıkıntılarının bir an önce giderilmesi ve vatandaşlık ya da şimdilik normal bir hayat sürmelerini temin edecek yasal statü verilmesi" yönündeki önerisine destek verildiği kaydedildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, dün, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını açıklamıştı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Muhabir: Zeynep Tüfekçi



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