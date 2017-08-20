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Yemen Başbakanının Bahreyn ziyareti

- Bahreyn Başbakanı Bin Selman: - "İran'ın müdahaleleri sonucu Arap ülkelerinde zor şartlar ve çekişmeler yaşanıyor" - Yemen Başbakanı Bin Dağr: - "Bahreynli kardeşlerimizin, İran'ın bölgedeki planlarını boşa çıkarma ve Arap projesini savunmak üzere Yemenli kardeşlerinin saflarında savaştığını görmekten dolayı mutluyuz"

Yemen Başbakanının Bahreyn ziyareti

MARİB (AA) - Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife, İran'ın müdahaleleri sonucu Arap ülkelerinde zor şartlar ve çekişmeler yaşandığını belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Bin Selman, Yemenli mevkidaşı Ahmed bin Dağr ile başkent Manama'da bir araya geldi.

Ülkesinin, Yemen'in birlik ve beraberliğini desteklediğini vurgulayan Bin Selman, "Yemen'in yeniden imarını destekleyeceğiz." dedi.

Bin Selman, İran'ın bölgedeki müdahalelerini kabul etmediklerinin altını çizerek, "İran'ın müdahaleleri sonucu, Arap ülkelerinde zor şartlar ve çekişmeler yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Yemen Başbakanı Bin Dağr ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinde yer alan Bahreyn'den övgüyle söz ederek, şunları kaydetti:

"Bahreynli kardeşlerimizin, İran'ın bölgedeki planlarını boşa çıkarma ve Arap projesini savunmak üzere Yemenli kardeşlerinin saflarında savaştığını görmekten dolayı mutluyuz. Uluslararası koalisyon güçleri, Yemen devleti ve meşruiyetini korumanın yanı sıra İran'ın limanları ele geçirme ve uluslararası karasularını tehdit etme hırsının önüne geçti."

Manama'ya bugün gelen Yemen Başbakanı Bin Dağr'ın ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Al HalifeBahreynIranYemen
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