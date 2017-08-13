Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Başbakan Dağr ile görüştü

SANA (AA) - Suudi Arabistan'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, istişare amaçlı çağırdığı Başbakan Ahmed bin Dağr'ı kabul etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih'in de hazır bulunduğu görüşmede, ülkedeki farklı cephelerdeki çatışmaların durumu, Husiler ve müttefikleri olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerden kurtarılan bölgelerdeki insani hizmetler ele alındı.

Hadi'nin, askeri zaferlerin sürdürülmesi, kurtarılan kentlerde halka hizmet edilmesi ve zorlukların aşılması için gayret etmeye çalıştığı ifade edilen haberde, zorlukların içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Hükümet kaynakları, Bin Dağr'ın, Aden Valisi Abdulaziz Muflahi ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun liderleri ve Yemen'de siyasi çözüm için çaba sarf eden ülkelerin büyükelçileriyle görüşmek, Yemen Merkez Bankasının bağımsızlığını güvence altına almak için dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiğini aktarmıştı.



