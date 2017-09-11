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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi:

"Husilerin barışçıl çözümü kabul etmemesi nedeniyle Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için askeri çözüm daha güçlü hale geldi" "ABD yönetimi, askeri çözüme destek vererek İran'ın Yemen'deki çıkarlarını hedef almak istiyor. Ancak Avrupa Yemen'de askeri değil siyasi çözümden yana" "Biz, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed, Yemen'de Husilerin askeri gücünü ve devlet içinde devlet olmalarını sona erdirecek bir çözümden yanayız"

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi:

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkedeki krizin bitirilmesi için askeri çözümün daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Hadi, Londra merkezli "El-Kuds el-Arabi" gazetesine verdiği mülakatta, "Husilerin barışçıl çözümü kabul etmemesi nedeniyle Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için askeri çözüm daha güçlü hale geldi." dedi. Hadi, Yemen'deki savaşın sorumlusunun da Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi olduğunu söyledi.

Yemen krizinde ABD ve Avrupa ülkelerinin izlediği tavra ilişkin ise Hadi, "ABD yönetimi, askeri çözüme destek vererek İran'ın Yemen'deki çıkarlarını hedef almak istiyor. Ancak Avrupa Yemen'de askeri değil siyasi çözümden yana." değerlendirmesinde bulundu.

- "Husiler, Bab'ül Mendeb'i ele geçirmeye çalışan İran'dan emir alıyor"

Hadi, şunları kaydetti:

"Husiler kendilerine kutsal bir rol biçiyor. Bu başlı başına bir problem. Bir diğer problem ise Husilerin, Bab'ül Mendeb boğazını ele geçirmeye çalışan İran'dan emir alıyor olması. Biz, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed, Yemen'de Husilerin askeri gücünü ve devlet içinde devlet olmalarını sona erdirecek bir çözümden yanayız."

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ile onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek sağlıyor.



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Anahtar Kelimeler:
Abdulmelik El-HusiAskeri çözümEl-Kuds El-ArabiHusiler
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