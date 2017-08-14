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Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi Etiyopya'da

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in, Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'yi kabul ettiği belirtildi. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Desalegn...

Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi Etiyopya'da

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in, Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'yi kabul ettiği belirtildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Desalegn ile Yemenli Bakan Mihlafi'nin görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Yemen'deki son gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Ziyaretin, "Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen barış süreci konusunda Etiyopya hükümetinin bilgilendirilmesi" çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Alem, Mihlafi'nin, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki konumunun desteklenmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Etiyopya'ya bugün ulaşan Mihlafi'nin ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulmelik El-MihlafiDesalegnEtiyopyaYemen
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