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Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı

CEVF (AA) - Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli'nin, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hükümete bağlı güçleri ziyaret ettiği sırada mayın patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.Askeri kaynaklardan alınan...

Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı

CEVF (AA) - Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli'nin, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hükümete bağlı güçleri ziyaret ettiği sırada mayın patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, zırhlı aracın geçişi sırasında bir mayının infilak etmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Ukayli ile bir koruması hafif yaralandı.

Ukayli ile aynı araçta bulunan Cevf Valisi Emin el-Akimi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Genelkurmay Başkanının ziyaret ettiği Cevf'in en büyük ilçesi konumundaki "Hab eş-Şaaf", bir ayı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.


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Genelkurmay BaşkanıTahir El-UkayliYemen
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