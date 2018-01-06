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Yemen Genelkurmay Başkanı tedavi için Suudi Arabistan'a gitti

SANA (AA) - Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli'nin tedavi için Suudi Arabistan'ın Necran kentine nakledildiği belirtildi.Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in Cevf kentinde mayın patlaması sonucu yaralanan...

Yemen Genelkurmay Başkanı tedavi için Suudi Arabistan'a gitti

SANA (AA) - Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli'nin tedavi için Suudi Arabistan'ın Necran kentine nakledildiği belirtildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in Cevf kentinde mayın patlaması sonucu yaralanan Ukayli, olayın hemen ardından yarım saat mesafedeki Necran kentine nakledildi.

Ukayli'nin elinden yaralandığı ve vücudunda da hafif yaralar olduğu kaydedildi.

Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli dün zırhlı aracıyla ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hükümete bağlı güçleri ziyaret ettiği sırada mayın patlaması nedeniyle yaralanmıştı. Aynı araçta bulunan Cevf Valisi Emin el-Akimi ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Genelkurmay Başkanı Ukayli'nin ziyaret ettiği Cevf'in en büyük ilçesi konumundaki "Hab eş-Şaaf" da bir ayı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler arasında devam eden şiddetli çatışmalarda ordu önemli kazanımlar elde etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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