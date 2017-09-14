Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape riva Koza Holding Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Yemen Islah Partisinden KİK'e çağrı

- Islah Partisi Başkanı Yedumi: - "KİK'teki kardeşlerimizi, bölge ülkelerinin pusuda bekleyen projelerine av olmasın diye ve bölgenin güvenliğine uyum sağlayan tabii durumundan ötürü Yemen'i konseye üye yapmaya çağırıyoruz"

Yemen Islah Partisinden KİK'e çağrı

MARİB (AA) - Yemen'de Islah Partisi Başkanı Muhammed Abdullah el-Yedumi, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Partinin kuruluşunun 27. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ve El-Islah internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Yedumi, Yemen'in çevresiyle bağlantısının coğrafi ve tarihi gerçeklerin dayattığı kaçınılmaz bir mesele olduğunu ifade etti.

Yedumi, "KİK'teki kardeşlerimizi, bölge ülkelerinin pusuda bekleyen projelerine av olmasın diye ve bölgenin güvenliğine uyum sağlayan tabii durumundan ötürü Yemen'i konseye üye yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleye de değinen Yedumi, hükümet ile ülkedeki tüm etkin güçlerin ulusal strateji geliştirmesi ve konunun hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiğini kaydetti.

Yemen ilk olarak 1996 yılında KİK'e resmi üyelik başvurusunda bulunmuş ancak bu kabul edilmemişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Islah Partisi Başkanı Muhammed El-YedumiKİKYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5