Yemen'de 2018'de köklü değişimler beklentisi

ADEN (AA) - ZEKERİYA EL-KEMALİ - Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmalara sahne olan Arap Yarımadasının en fakir ülkesi Yemen'de 2017 yılı içerisinde güç dengeleri açısından kayda değer bir değişiklik yaşanmazken yılın son günlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte 2018'de köklü dönüşümler bekleniyor. Yemen'i 34 yıl yöneten devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 4 Aralık 2017'de bir süredir "müttefiki" olan Husiler tarafından öldürülmesi ülkede kartların yeniden karılacağı şeklinde değerlendiriliyor.

Başkent Sana'yı ele geçirdikleri Eylül 2014'ten bu yana birlikte hareket ettikleri Salih yanlısı güçler ve aşiretlerin desteğini kaybeden Husilerin sahada zayıflayacağı belirtilirken, Salih yanlılarının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yakınlaşmasının ülkenin askeri ve güç dağılımı haritasında köklü değişikliklere neden olabileceği ifade ediliyor.

AA muhabirine konuşan Yemenli uzmanlar ve yetkililer Salih'in öldürülmesinin ülkedeki güç dengelerinin değişmesi açısından bir kırılma noktası olduğunu ve yeni yılda Husilere karşı büyük operasyonlar gerçekleşebileceğini belirtti.

- "Sana'ya yönelik ciddi askeri operasyonlar beklenebilir"

Hudeyde Üniversitesi Kriz Yönetimi Profesörü Nebil eş-Şercebi, Salih'in öldürülmesinin ülke için önemli bir kırılma noktası olabileceğini söyledi.

Salih'i öldürmelerinin ardından başkent Sana'da bile halkın Husilere karşı askeri operasyonlara olumlu baktığını savunan Şercebi, yeni yılda Husilere yönelik operasyonların artacağını dile getirdi.

Şercebi, "Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Salih'in partisi Genel Halk Kongresi'nden (GHK) geldiği düşünülen sahadaki duruma ilişkin bilgiler ışığında özellikle Husi yöneticileri hedef alan hava saldırıları düzenliyor. Koalisyonun, Sana'ya yönelik ciddi askeri operasyonlar düzenlemesi beklenebilir." dedi.

Yemen'de 2018 yılı içinde köklü değişikliklerin yaşanabileceğini kaydeden Şercebi, "Önümüzdeki günler Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru yönetim ve Arap koalisyonu için belirleyici olacak. Birkaç kentte Husilere karşı büyük operasyonlar düzenlenebilir. Bu da Husileri, silahlarını teslim etme, Sana'dan çekilme ve siyasi diyalog müzakerelerine başlama konusundaki uluslararası kararları uygulamaya zorlayabilir." diye konuştu.



Şercebi, "Kesin olan bir şey var ki o da meşru yönetimin ve koalisyonun, Yemen'deki çatışmaları tamamen durdurabilecek güç ve imkana sahip olması. Özellikle Salih'in partisi GHK'nin meşru hükümetin yanında tek çatı altında birleşmesine yönelik çabaların olumlu sonuç vermesi durumunda bu mümkün olabilir. Bu yöndeki çabalar, son bakanlık ve vali değişimleri ile kendini göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.



- "Yeni atamalar ülkedeki yeni değişimlerin habercisi"

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, Cumhurbaşkanı Hadi'nin 2017'nin son günlerinde 5 bakanlık ve 3 valiliğe yeni atamalar yapmasının ülkedeki değişimlerin habercisi olduğunu belirtti.

Söz konusu atamaların stratejik kentlerde kontrolün sağlanmasına yönelik büyük bir askeri operasyonun hazırlığı olduğunu ifade eden yetkili, "Meşru yönetim, Husilerin elindeki kentleri geri alma konusunda hiç olmadığı kadar kararlı. Bu operasyonlar Taiz, Hudeyde, Beyda ve Cevf ile sınırlı kalmayacak, Husilerin kalesi durumundaki Sana ve Sada'ya kadar uzanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hadi, 2017'nin son haftasında aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu 5 bakanlık ile Taiz, Lahic ve Dali vilayetlerine yeni valileri atadığı bir kararname yayımlamıştı.



Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, 4 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husiler tarafından öldürülmüştü.

Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.