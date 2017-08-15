Yemen'de barış görüşmelerini başlatma çabaları

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, İranlı yetkililerle Tahran'da yaptığı görüşmeleri, "umut verici" olarak niteledi.

Ahmed, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "İran'ın BM'nin çabalarına verdiği desteğin hâlâ çok güçlü" olduğunu ifade etti.

Tahran temaslarını "yapıcı ve umut verici" olarak tanımlayan Ahmed, "Siyasi çözümün tek başına Yemen'de savaşı durdurabileceği yönünde ortak bir anlayış var." ifadelerini kullandı.

Yemen'de barış görüşmelerini yeniden başlatmak için bölge turuna çıkan BM Özel Temsilcisi Ahmed, cumartesi günü gittiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve yardımcısı Hüseyin Cabiri ile görüşmüştü.







