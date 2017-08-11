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Yemen'de barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları

- Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Ahmed: "(Suudi Arabistan'da) Başarılı görüşmeler gerçekleştirdik. Toplantılarımız, taraflara endişelerini ifade etme fırsatı verdi. Biz de bu endişeler ile diğer tarafın isteklerinin dikkate alındığı öneriler sunma imkanı bulduk"

Yemen'de barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Yemenli taraflar arasında barış müzakerelerinin yeniden başlaması için Suudi Arabistan'da yürüttüğü görüşmelerin, "başarılı" olduğunu belirtti.

Ahmed yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'deki durum, mevcut haliyle devam edemez. Halkı daha fazla savaş ve yıkımdan korumak için bazı tavizlerin verilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Üç gün süren Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Ürdün'deki ofisine geri döndüğünü belirten Ahmed, ziyareti kapsamında Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Körfez İşbirliği Genel Sekreteri (KİK) Abdullatif ez-Zeyani ve Yemenli bazı yetkililer ile görüştüğünü aktardı.

"Başarılı görüşmeler gerçekleştirdik. Toplantılarımız, taraflara endişelerini ifade etme fırsatı verdi. Biz de bu endişeler ile diğer tarafın isteklerinin dikkate alındığı öneriler sunma imkanı bulduk." ifadelerine yer veren Ahmed, bu önerilere ilişkin bilgi vermedi.

Açıklamada, Ahmed'in, çatışmalara kapsamlı bir çözüm bulunması konusunda güvence veren eylem planının ilk adımı olarak Hudeyde Limanı ile ilgili öneri götürdüğü, tarafları Sana Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılması, maaşların ödenmesi ve insani yardımların güvence altına alınması konusunda teşvik ettiği kaydedildi.

BM Özel Temsilcisi Ahmed, Umman'ın başkenti Maskat'ta başladığı ziyareti kapsamında Ürdün'e geçmiş, üçüncü durağı olarak da Suudi Arabistan'a gitmişti. Ahmed'in, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) ile görüşmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya da gitmesi bekleniyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor.

Ahmed daha önce yaptığı açıklamada, Hudeyde Limanı'yla ilgili girişiminin insani ve ticari maddelerin güvenli bir şekilde ülkeye girmesinin sağlanması ve toplanacak vergilerin maaşların ödenmesi ve temel hizmetlerde harcanacağı bir program geliştirilmesinin hedeflediğini ifade etmişti. Girişim ayrıca, Husilerin limandan çekilmesi ve karşılığında koalisyon güçlerinin batı sahiline hiçbir askeri operasyon düzenlememesini öngörüyor.

Husiler ile GPC ise stratejik ve ekonomik sebeplerden dolayı Hudeyde Limanı'ndan vazgeçmek istemiyor.

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Barış GörüşmeleriBirleşmiş Milletlerİsmail Vild Eş-Şeyh Ahmed
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