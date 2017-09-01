Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Yemen'de bayram namazı esnasında bombalı saldırı

- Husilerin Marib ilinde düzenlediği saldırıda 7 asker öldü

Yemen'de bayram namazı esnasında bombalı saldırı

MARİB (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib ilinde bayram namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda 7 askerin öldüğü bildirildi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Marib ilinin batısındaki Sarvah ilçesinde bayram namazı kılan Yemen askerlerini hedef aldı. Bombalı saldırı sonucu 7 askerin öldüğü, 11'inin yaralandığı aktarıldı.

Husilerin, Sarvah'ı başkent Sana'nın savunmasında önemli hatlardan biri olarak gördüğü ve çevresindeki çoğu bölgede denetimi elinde bulundurduğu belirtiliyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bayram NamazıBombalı SaldırıHusilerMaribSaldırıYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5