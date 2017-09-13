Yemen'de El-Kaide ile mücadele

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, ülkenin güneydoğusundaki El-Kaide tehdidine karşı bir güvenlik komitesi oluşturulması talimatı verdiği bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Bin Dağr, Hadramevt ve Şebve vilayetlerinde terör örgütü El-Kaide ile mücadele için güvenlik komitesi oluşturulması yönünde talimat vererek, aşırılıkla mücadele çağrısında bulundu.

Bölgede istikrar ve güvenin sağlanması için yerel yönetimlerin sorumluluk alması ve iki vilayetin güvenlik güçlerinin koordineli çalışması gerektiğini söyleyen Bin Dağr, yaklaşık bir yıl önce El-Kaide mensuplarının çıkarıldığı Hadramevt kentinin güven ve huzuru hissetmeye başladığını kaydetti.

Hadramevt ve Şebve valilerişnin yer alacağı söz konusu komitenin, El-Kaide'nin her iki vilayete yönelik oluşturduğu tehlike ve bölgenin kırsal kesimindeki varlığına ilişkin çalışmalar yapması bekleniyor.

Yemen güçleri, yaklaşık bir yıl terör örgütü El-Kaide'nin kontrolünde kalan Hadramevt vilayetinin merkezi Mukella'yı geçen yıl nisan ayında düzenlenen geniş çaplı operasyonlar sonucu geri almıştı. Güneydeki bazı bölgelerde etkin olan El-Kaide unsurlarıyla ordu güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.